İhlas Haber Ajansı

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NEVÜ Basketbol takımları hızlı başladı

Üniversiteler arası basketbol müsabakaları Kayseri Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.


Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Bayan ve Erkek Basketbol takımları, Üniversiteler Arası 2. Lig Basketbol Müsabakalarında ilk maçlarını galibiyetle sonuçlandırdı. İlk gün Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı, Erciyes Üniversitesi'ni 56-41 yendi. Erkek Basketbol takımı da Nuh Naci Yazgan Üniversitesini 55-40 yendi.


Turnuvanın ikinci gününde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bayan takımı, Amasya Üniversitesi ile Erkek Takımı ise Abdullah Gül Üniversitesi karşılaşacak.

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