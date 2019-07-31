NEVÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (BES) seçmeleri başladı

NEVÜ BES için liselerin spor alan-kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan TYT puanından en az 180 puan alan, liselerin diğer alan-kol bölümlerinden mezun olan adaylardan TYT puanından 200 puan alan öğrenciler ile birlikte, engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmeleri kaydıyla 29-30 Temmuz 2019 tarihlerinde başvuruda bulundu.

Aday Öğrenciler Beceri ve Koordinasyon Testinde

1 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek olan beceri ve koordinasyon testi NEVÜ Spor Merkezinde bugün başladı. Aday öğrencilerden testi başarıyla tamamlayan; 4 olimpik, 2 olimpik olmayan, diğer adaylarda 15 kadın, 15 erkek, 5 yabancı uyruklu, engelli adaylarda ise 2'si bayan 2'si erkek olmak üzere toplam 45 öğrenci 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında NEVÜ'lü olacak.