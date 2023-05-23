NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ‘SİBERAY' konulu seminer verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere yönelik 'SİBERAY' konulu seminer düzenlendi.

NEVÜ Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere; NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Murat İçen, Dr. Öğr. Üyesi Işınsu Alkan, Fakülte Sekreteri Yalçın Şahin, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden, Nazif Yılmaz, Enes Sait Selvi ve Murat Karadeveli, NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Seminerde; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden, Nazif Yılmaz, Enes Sait Selvi ve Murat Karadeveli tarafından, siber suçların gerçekleşmesinin engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık, güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, siber zorbalık, dijital alışkanlık ve bilgilendirme faaliyetleri yapılması amacı ile oluşturulan SİBERAY programı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Öğrencilerin sosyal medya, internet kullanımı ve cep telefonu uygulamaları konusunda daha dikkatli olmaları için uyarılarda bulunan NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, bu tür eğitimlerin sürdürüleceğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Seminer; konuşmacılara Dekan Prof. Dr. Bayram Deviren tarafından teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi. Ardından öğrencilere, SİBERAY tarafından hazırlanan broşürler dağıtıldı.