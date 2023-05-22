NEVÜ Erzincan Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'nda

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), sekizincisi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından koordine edilen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'na katıldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından, üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları' Erzincan ile devam etti.

EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tanıtım ve Tercih Fuarı'nın açılışı, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü V. Murat Demir, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) temsilcileri akademisyenler ve çok sayıda öğrenci eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılış ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin stantlarını ziyaret eden protokol üyeleri, stant görevlilerinden bilgi aldı.