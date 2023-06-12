NEVÜ ev sahipliğinde 'Vadi Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından 'bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak' amacıyla 'Vadi yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

NEVÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü ile Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yürüyüşe; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Toprak Keskin, akademik ve idari personel ile üniversitenin farklı bölümlerinden öğrenciler katıldı. Kapadokya'nın eşsiz doğa ve tarihi güzellikleri arasında bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yağmur altında gerçekleştirilen yürüyüşte keyifli anlar yaşanırken, Rektör Aktekin bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyledi. Aktekin; “Yönetim olarak üniversitemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almalarının yanı sıra kendilerinin entelektüel birikimlerine katkı sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerini destekliyoruz. Bu bünyesinde özellikle üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüp ve topluluklarımız sosyal, kültürel, sportif ve sanatla ilgili alanlarda önemli faaliyetler yürütüyorlar. Bu kulüp ve topluluklarımız ayrıca farkındalık oluşturmak ve toplum yararına yönelik faaliyetler içerisinde de yer alıyorlar. Bu tür faaliyetler öğrencilerimizin ders dışı olarak kendilerinin kişisel gelişimlerine de büyük ölçüde katkılar sağlamakta ve biz kendilerini her alanda destekliyoruz. Bugün ise üniversitemiz Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü ile Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak için Kapadokya'nın doğal ve tarihi güzellikleri arasında bir araya gelerek vadi yürüyüşünde bulunduk. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Doğal ve Kültürel Miras Turizmi alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler' arasına alınmamızla birlikte Kapadokya'nın doğal ve kültürel miras unsurlarını öğrencilerimize yerlerinde tanıtmak için fırsat oluşturacak bur tarz faaliyetleri de ayrıca önemsiyoruz. Ben bu vesileyle bu güzel ve anlamlı etkinliği düzenleyen ve katılan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Aktekin ayrıca doğa yürüyüşü boyunca ellerinde taşıdıkları 'Bağımlılığa Hayır' pankartı ile toplumsal duyarlılığa dikkat çeken öğrencilerle sohbet ederek kendilerinin istek ve taleplerini de dinledi.