NEVÜ Fen Bilgisi Eğitimi öğrencileri anneleri bilinçlendirmeye devam ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmen adaylarının ‘Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında yürüttükleri ve anneleri kullandıkları kimyasallar hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan projeleri tüm hızı ile devam ediyor.

Nisan ayı içinde devam eden proje; temizlik maddeleri, kozmetik ürünler, oyuncaklar, gıdalardaki kimyasalları ve benzeri hakkında hazırlanmış olan bilgilendirme kartlarının annelere dağıtılması geçtiğimiz günlerde yapıldı. NEVÜ Eğitim Fakültesinde öğrenim gören fen bilimleri öğretmen adayları Nevşehir genelinde gezerek hem bilgilendirme kartlarını dağıtıp hem de proje hakkında bilgi verdiler.

Öğretmen adayları tarafından hazırlanan bilgilendirme görsel ve videoların sosyal medya üzerinden yayınlanmasına devam eden projenin ilerleyen günlerinde, ilkokul önlerinde kurulacak olan bilgilendirme stantları ve NEVÜ Eğitim Fakültesinde 28 Nisan'da Nevşehirli annelere verilecek eğitim semineri ile bilgilendirmelere devam edilecek.