NEVÜ Gökkuşağı ekibi 1. yılını çocuklarla kutladı

yılı köyde çocuklarla birlikte kutladı.

NEVÜ'de eğitim-öğretim gören 33 farklı bölümden öğrencilerin gönüllü olarak yer aldığı Gökkuşağı ekibinin bu seferki durağı, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Köyü oldu. Burada 120 aile ziyaret ederek köy halkı ve özellikle çocuklarla eğlenceli ve duygusal anlar yaşayan Gökkuşağı Proje ekibi, ziyaretlerinde ayrıca ‘Gökkuşağı Projesi'nin 1. yıldönümünü çocuklarla birlikte kutladı. Birinci yıla özel pasta hazırlayan ve bu pastayı çocuklarla birlikte keserek günün anlamına anlam katan proje ekibi, giydikleri beyaz renk tişörtlerle de ‘Biz aynıyız ama farkındayız' mesajı verdi.

1 Yılda 14 Köy ve 833 Aile Ziyaret Edildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökkuşağı ekibi, birinci yılında 3 ilçeye bağlı 14 köy ve köy okulları ile 833 aileyi evlerinde ziyaret etti. Ekip, köy halkına ve özellikle düzenledikleri birbirinden güzel etkinliklerle çocuklara hayatları boyunca unutamayacakları sevinci ve mutluluğu bir arada yaşattı.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipçin, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici, Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Serdar Çiçek'in destekleriyle hayata geçirilen Gökkuşağı Projesi, Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Akademik Personeli İnci Mine Özkan yürütücülüğünde çalışmalarına devam edecek.

NEVÜ Gökkuşağı Ekibinin 1 Yıllık Kronolojik Çalışma Takvimi

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 10 Mart 2018 Cumartesi günü başlatılan Gökkuşağı Proje Ekibinin ilk durağı, Acıgöl'e bağlı Topaç Köyü oldu. Buraya 13 farklı bölümden 45 kişilik öğrenci grubu ile 80 aile ziyaret edildi.

Gökkuşağı ekibinin 21 Nisan 2018 Cumartesi günü ikinci durakları Karacaören Köyü olurken, 29 farklı bölüm ve 90 kişiden oluşan öğrenci grubu ile 175 aile ziyaret edildi.

6 Mayıs 2018 Pazar günü üçüncü durakları Ağıllı Köyü oldu. 27 farklı bölümden 45 kişilik öğrenciden oluşan ekip burada 125 aile ziyaret etti. Ekip aynı zamanda Acıgöl'e bağlı Kurugöl İlkokulu ve Orta Okulu'na, Tepeköy ilkokulu ve Orta Okulu'na, Yuva ve Kozluca İlkokullarına ziyaretler gerçekleştirerek, yüzlerce çocuğun yüzündeki gülümseme oldu.

Gökkuşağı ekibinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 4 Kasım 2018 Cumartesi günü dördüncü durakları İnallı Köyü olurken, burada 34 farklı bölümden 75 öğrenci ile 100 aile ziyaret edildi.

16 Aralık 2018 Pazar günü beşinci durakları 29 farklı bölümden 45 kişilik gönüllü öğrencisi ile Avanos'a bağlı Mahmat Köyünde 110 aile ziyareti eden ekip, aynı dönemde Hacıbektaş'a bağlı Karaburna İlkokulu ve Orta Okulu ve Kızılağıl İlkokulu ve Orta Okulunu ziyaret etti.

Gökkuşağı ekibi bahar döneminde 13 Şubat 2019 Çarşamba günü Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın katılımları ve destekleriyle Avanos'a bağlı Mahmat Köyü'nde 1300 kitaplı bir çocuk kütüphanesi açarken, yine aynı ilçede 24 Şubat 2019 Pazar Günü altıncı durakları Topaklı Köyü oldu. Buraya 29 farklı bölümden 45 kişilik öğrenci grubuyla giden ekip, 123 aile ziyareti gerçekleştirdi.

Gökkuşağı ekibinin son durağı ise, 10 Mart 2019 Pazar Günü Nevşehir'in Avanos İlçesine bağlı Çalış Köyü oldu. 33 farklı bölümden toplam 45 öğrenciden oluşan ekip, Gökkuşağı Projesinin 1. Yıl dönümünü de yedinci durakları olan Çalış Köyünde 120 aile ziyaretlerinde çocuklarla birlikte kutladı.