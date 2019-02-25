NEVÜ Gökkuşağı Ekibi köy yollarında

Nevşehir'in Acıgöl İlçesine bağlı tüm köyleri ziyaret eden NEVÜ Gökkuşağı Proje ekibi, Avanos'a bağlı tüm köyler için de kolları sıvadı.

2018-2019 eğitim-öğretim bahar döneminin ilk etkinliğini Nevşehir'in Avanos İlçesine bağlı Topaklı Köyü'nde gerçekleştirerek 110 aileyi evlerinde ziyaret eden Gökkuşağı Proje ekibi köy halkı ve özellikle çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Aynı zamanda Mahmat Köyü Şehit Murat Koç İlk ve Orta Okulu'na kütüphane açan proje ekibi 10 Mart 2018 tarihinden bu yana altıncı uygulamasını hayata geçirdi. 19 farklı bölümden üniversite öğrencisinin yer aldığı projede, öğrencilerin farkındalık oluşturmak için beyaz renk atkı takarak gerçekleştirdikleri etkinlikte duygusal ve eğlenceli anlar yaşandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipçin ve Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici ve Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Serdar Çiçek'in destekleriyle hayata geçirilen Gökkuşağı Projesi; Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve aynı zamanda projenin de mimarı olan İnci Mine Özkan yürütücülüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

2019 Mart ayında birinci yılını dolduracak olan Gökkuşağı Projesi'nin yedinci durağı Avanos'a bağlı Çalış Kasabası olacak. Eş zamanlı olarak Acıgöl'e bağlı Karacaören Köyü‘ne kütüphane açmak için hazırlıklar yapan ekip çalışmalarına devam ediyor.