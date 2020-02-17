NEVÜ, Gökkuşağı ekibinden ilkokul öğrencilere rengarenk sınıf

Gökkuşağı Projesi etkinliklerine yenisini ekleyen Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Gökkuşağı projesi ekibi öğrencileri, İnci Mine Özkan önderliğinde Hacıbektaş İlçe merkezindeki Atatürk İlkokulu 3/C sınıfını tümüyle renklendirdi. Öğrenciler, sınıftaki tüm sıraları, petekleri, duvarları renklendirerek ilkokul öğrencilerinin daha renkli ve enerjik bir ortamda ders almalarına katkı sağladılar. Proje ekibi ayrıca çeşitli hediyeleri sıralara bırakarak öğrencilere güzel bir sürpriz yaptı.

Hacıbektaş MYO Müdür Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek, proje sayesinde Hacıbektaş MYO öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincinin arttığını ve öğrencilerin üniversiteyi daha çok benimsediklerini belirterek proje ekibi öğrencilere ve proje yürütücüsü İnci Mine Özkan'a teşekkür etti