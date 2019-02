NEVÜ Gökkuşağı ekibinden köy okuluna kütüphane yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi tarafından üniversite-şehir işbirliğini pekiştirmek ve sosyal bir farkındalık oluşturmak için başlatılan ‘Gökkuşağı Projesi' kapsamında bu defa Nevşehir'in Avanos İlçesine bağlı Mahmat Köyü Şehit Murat Koç Orta Okulu öğrencileri kütüphaneyle buluşturuldu.

NEVÜ Engelsiz Üniversite Birimi Gökkuşağı tarafından Mahmat Köyü Şehit Murat Koç Orta Okuluna kazandırılan ‘Gökkuşağı Kütüphanesi' düzenlenen törenle açıldı. Açılışa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Rektör Yardımcısı Prof. Fatma Karipcin, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe, Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek, NEVÜ Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici, Mahmat Şehit Murat Koç Orta Okulu Müdürü Hüseyin Taşkesen, Gökkuşağı Proje yürütücüsü İnci Mine Özkan, NEVÜ Gökkuşağı ekibi öğrencileri, Mahmat Şehit Murat Koç Orta Okulu öğrencileri ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Hüseyin Taşkesen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Gökkuşağı ekibine ve bu çalışmada görev alan herkese okullarına kazandırdıkları kütüphaneden dolayı teşekkür etti.

Gökkuşağı ekibi olarak birçok projeyi başarıyla tamamladıklarını belirten ve proje kapsamında köyleri ve minik öğrencileri kütüphaneyle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Gökkuşağı Proje yürütücüsü İnci Mine Özkan, “28 yıl önce babamın görevi nedeniyle sadece üç yaşıma kadar bulunduğum bu köye, böyle anlamlı bir nedenle tesadüfen dönmek beni çok şaşırtsa da daha çok mutluyum. Üniversite - şehir işbirliğinin pekişmesini hedefleyen, sosyal bir farkındalık ve bilinç oluşturmaya çalışan Gökkuşağı Projesinde 27 farklı bölümden 75 öğrenci arkadaşımız yer almakta. Bu renkli kişiliğe sahip kadromuzun varlığı birçok kişinin hayatına anlamlı anılar bıraktı. Birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz kütüphanenin, bu anlamlı ve değerli anıların en kalıcısı olacağını umut ediyorum” dedi.

Özkan devamında “Bugün burada geleceğimiz için anlamlı bir anı, bir değer bırakmak için toplandık. Çocuklar umudumuz ve o umudun yeşermesi için onlara kitaplar dolusu dünyalar, notalar dolusu mutluluklar bırakmak istedik. Bugüne kadar yüzlerce çocuğa umut olduğumuza inanıyorum. İlk köy olarak burayı seçmemizin tek sebebi okul idaresinin ilgili ve istekli tavrı, ekibimin heyecanlı duruşu ile birleşince güzel bir iş çıkarmaya hep birlikte karar vermemizle ortaya çıktı. Umarım farklı, farkında ve bilinçli bireyler yetişmesine Gökkuşağı ekibi olarak bizim de bir katkımız olur bu kütüphane ile. Bu vesileyle bu imkanları bizlere sağlayan ve her daim desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı olmak üzere, her köy ziyaretinde kapısını çaldığımız NEVÜ Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü sayın Prof. Dr. Zeliha Leblebici'ye, projeye dair her sıkıntıda yanımızda olan Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdür Sayın Dr. Öğr. Gör. Serdar Çiçek'e, Mahmat Köyü Şehit Murat Koç ilk ve Ortaokulu idaresine huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, öğrenciler ile birlikte kütüphanenin açılışını gerçekleştirerek, kütüphane içerisinde yer alan eserleri incelediler.

Öğrencilerden Katılımcılara Mini Konser

Açılış sonunda Mahmat Şehit Murat Koç Orta Okulu Müdür Yardımcısı ve Müzik Öğretmeni Nurten Kartal eşliğinde sahne alan öğrencilerden oluşan koro ekibi, katılımcılara seslendirdikleri birbirinden güzel eser ve sergiledikleri başarılı performanslarıyla unutulmaz bir gün yaşattı. Konser sonunda Rektör Bağlı, sahne alan öğrencilere ve Müzik Öğretmeni Nurten Kartal'a teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Hayali Olan Gitarına Kavuştu

Mahmat Şehit Murat Koç Orta Okulu 7'inci sınıf öğrencisi Murat Koç'un gitar hayali NEVÜ Gökkuşağı ekibi tarafından gerçekleştirildi. Gökkuşağı ekibi tarafından temin edilen gitar, konser sonunda Rektör Bağlı tarafından Murat Koç'a hediye edildi.