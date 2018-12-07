NEVÜ Gökkuşağı Projesi köprüler kurmaya devam ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi tarafından üniversite-şehir işbirliğini pekiştirmek ve sosyal bir farkındalık oluşturmak için başlatılan ‘Gökkuşağı Projesi' kapsamında bu defa Nevşehir'in Acıgöl İlçesine bağlı Tepeköy İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi.

Acıgöl Kaymakamı İsmail Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Cemil Arısoy ve Tepeköy Köy Muhtarı Kerim Kartalmış'ın kendilerine eşlik ettiği Gökkuşağı Projesinin Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu öğrenci ekibi, okuldaki çocuklarla eğlenceli vakitler geçirip kendilerine proje materyalleri dağıttı. Ayrıca sekizinci sınıf öğrencilerine liselere giriş sınavında motivasyon sağlaması ve teşvik olması amacıyla çeşitli hediyeler verildi.

Gökkuşağı Ekibinden Köy Okullarına Kütüphane

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gökkuşağı Proje Ekibi aynı zamanda, kütüphanesi bulunmayan Acıgöl'e bağlı Karacaören İlk ve Orta Okulu ile Avanos'a bağlı Mahmat İlk ve Orta Okuluna kütüphane açma hazırlığında.

Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Akademik Personeli İnci Mine Özkan projenin il geneline yayılması için projeye dahil olan tüm öğrencilerle yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirterek, köyleri ve minik öğrencileri kütüphaneyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Projeye ait tüm malzeme ve materyaller için bir çalışma odası temin eden Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çiçek ise, yönetim olarak Gökkuşağı ekibinin başarılı proje çalışmalarını yakından takip ederek kendilerine her konuda yardımcı olduklarını belirtti.