NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü mezuniyet sergisi açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Mezuniyet Sergisi Güray Müze'de Açıldı.

Sergi açılışına, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe, Avanos Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Betül Aytepe Serinsu, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk, Güray Müze kurucusu ve sahibi Güray Tüysüz ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Son sınıf öğrencilerinin dört yıl boyunca yoğun emek ve çabaları sonucunda ortaya çıkardığı seramik heykeller, enstalasyonlar ve panolar izleyiciler ile buluştu. Sergi, 21 Mayıs - 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Güray Müze Antik Eserler Salonunda izleyiciye açık olacak.