NEVÜ Hemşirelik Bölümü akreditasyon yolculuğuna başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Yüksekokul personeli ve öğrencilerine yönelik 'Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme' toplantısı düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına; Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

NEVÜ Kalite Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Seçme, “Bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kalite Yolcuğuna başladı. Üniversitemizde kalite konusunda çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetlerimiz geçtiğimiz günlerde üniversitemizde saha ziyareti gerçekleştiren Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) dış değerlendirme takımı tarafından da değerlendirildi. Bundan sonraki süreçte de Kalite ve Akreditasyon çalışmalarımız üniversitemizde hız kesmeden siz öğrencilerimizin katılımıyla devam edecek. Bugün de Sağlık Yüksek Okulumuzun Akreditasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler alacağız” dedi.

NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünün akreditasyon yolculuğuna başladığını belirten Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şefika Dilek Güven ise sunumunda Akreditasyon kavramını, Yükseköğretimde ve Hemşirelik eğitiminde Akreditasyonunun önemi ve gerekliliği ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca akreditasyonun öğrencilere katkılarının neler olacağı, akredite olan bir hemşirelik programına devam etmenin önemi ile Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bilgilendirme toplantısı, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.