NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

NEVÜ Rektörü ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Rektör Danışmanı ve İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Cansız, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şengül ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinatör yardımcıları katıldı. Doç. Dr. Mehmet Cansız'ın İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün faaliyetleri, taslak 'Strateji ve Yol Haritası' ile 2022 Faaliyet Planı hakkındaki sunumuyla başlayan toplantı sonucunda; ‘Taslak Strateji ve Yol Haritası' dokümanının üniversitenin birimleri ve bölgesel aktörlerle paylaşılarak görüş alışverişinde bulunulması ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün 2022 Faaliyet Planı'nın kabul edilmesi karara bağlandı.

Toplantı sonrasında ihtisaslaşmanın NEVÜ ve Nevşehir için bir kazanım olduğuna değinen Rektör Aktekin, önümüzdeki süreçte bir taraftan üniversitenin kapasitesini geliştirirken diğer taraftan bölgesel kalkınmaya önemli destekler sağlanacağını ifade ederek Koordinatörlük çalışanlarına teşekkür etti.