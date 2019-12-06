NEVÜ İİBF'de kariyer günleri etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü tarafından ‘Kariyer Günleri' etkinliği düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öcal, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şükran Güngör Tanç ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Demirel, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevki Özgener, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen programa; T. C. Cumhurbaşkanlığı Ulaştırma Daire Başkanlığı Daire Başkanı Necati Küçükaydın ile M&T Yönetim Danışmanlığı Yöneticisi Mete Taştan davetli konuşmacı olarak katıldı.

İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevki Özgener ve Prof. Dr. Mehmet Öcal'ın açılış konuşmalarının ardından geçmiş yıllarda NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sıralarında eğitim gören Necati Küçükaydın, "KPSS Sınavlarında Bir Başarı Öyküsü ve KPSS Sınavlarında Tavsiyeler" başlıklı sunumda bulundu. Öğrencilerin yapabileceklerine öncelikli olarak kendilerinin inanması gerektiğini söyleyen Küçükaydın, kendine güvenerek doğru hedefler koymanın başarıya ulaşmadaki önemini ve KPSS'ye çalışma teknikleri ile ilgili tavsiyelerini kendi hikayesinden yola çıkarak öğrencilerle paylaştı.

Mete Taştan ise "Düşünenler Deli mi? Asla Pes Etme!" başlıklı sunumunda kendini tanıma ve anlama, öğrenmeye açık olma, düşünmenin önemi, yetkinlik kazanma ve kişisel gelişim konularında bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından etkinlik, Küçükaydın ve Taştan'a İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öcal ve İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevki Özgener'in plaket takdimleriyle sona erdi.