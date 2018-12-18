NEVÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş: “Milli piyango bileti haramdır”

Dr. Zülfikar Durmuş, “Milli piyango bileti haramdır” dedi.

Tüm Türkiye'de vatandaşlar 2019 yılına milli piyangonun vereceği büyük ikramiye tutarı olan 70 milyonu kazanma hayalini kurarak milli piyango bileti almak için uzun kuyruklar oluştururken, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, milli piyango bileti almanın haram olduğunu açıkladı. Durmuş, “İnsanlar neyin haram neyin helal olduğunun bilincinde değiller. Buradan başlamak gerekirse milli piyangonun da haram olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü insanlar hiçbir emek sarf etmeden alın teri dökmeden hemen köşe olmanın yollarını arıyorlar. Oysaki hem dinimizde hem bizim gelenek ve kültürümüzde çalışmanın karşılığında siz belli bir ücrete sahip olabilirsiniz. Burada ise herhangi bir gayret herhangi bir çalışma söz konusu değildir” dedi.

Milli piyango bileti almak isteyenlere çağrıda bulunan Durmuş, “Bilet almak isteyenlere öncelikli olarak bu işten vazgeçmelerini gerektiğini söylemek isterim. Çünkü Kuran-ı Kerim'de de şöyle bir ayet vardır. İnsan ancak çalıştığının karşılığı vardır. Hem bu dünya için geçerli bir kuraldır bu hem de ahiret boyutu ile kuraldır. Dolayısıyla insanların eğer Türkiye'mize faydalı olmak istiyorlarsa üretmek zorunda oldukları çalışarak birtakım şeyleri kazanmaları gerektiğini tavsiye ederiz” şeklinde konuştu.

Nevşehir'de milli piyango bileti satan esnaf ise bu sene milli piyango biletlerine ilginin az olduğunu, ancak önümüzdeki hafta bilet satışlarının artmasını beklediklerini ifade etti. 2019 yılına zengin olma hayali ile bilet alan vatandaşlar da bugüne kadar hiç büyük ikramiye kazanamadıklarını ancak yine de şanslarını denemek istedikleri için bilet aldıklarını belirtti.