NEVÜ İlahiyat Fakültesi'nden mezuniyet gururu

dönem mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu'nda düzenlenen mezuniyet programına, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sağlam ve Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Güneş, İlahiyat Fakültesi akademik ve idari personeli ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden NEVÜ'lü öğrenciler ile tüm vatandaşlar için Fatiha okunmasının ardından tören, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa Sağlam'ın konuşmasıyla başladı.

‘İlahiyat Fakülteleri Olarak Toplumumuzdaki Müstesna Yerimizin ve Sorumluluklarımızın Farkındayız'

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa Sağlam yaptığı açıklamada; “2012 yılında kurulmuş, ilk mezunlarını 2016-2017 akademik yılında vermiş yeni bir İlahiyat Fakültesi olmamıza rağmen akademik kadromuz, ilk günkü heyecanımız ve durmadan yenilenen çalışma azmimizle öğrencilerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerimizle ve daima ileriye bakan eğitim anlayışımızla kadim geleneğimizin mirasını yaşatmaya çalışıyor, azim ve kararlılığımızı güçlü tutuyoruz. Tam bu noktada İlahiyat Fakülteleri olarak toplumumuzdaki müstesna yerimizin ve sorumluluklarımızın farkındayız. kainattaki en değerli varlık olan insanı önceleyen bir anlayışla; “Bize bir insan mektebi lazımdır. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun; her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın; hayâya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin; her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın; vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğretsin.” diyen Nurettin Topçu misali nitelikli insan yetiştirme gayretini güdüyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılında İlahiyat Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan Nihal Kömürcü, Fakültesi ikincisi Gonca Selvi ve Fakülte üçüncüleri Muhittin Ayağa ile Şeyda Küçük'e plaketini NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel ve İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Mustafa Sağlam verdi. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı video sunumları, Fakülte birincisi Nihal Kömürcü'nün mezuniyet yaş kütüğüne plaka çakması ve öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ile devam eden tören, öğrencilerin mezuniyet sevincini keplerini havaya atarak kutlamaları ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.