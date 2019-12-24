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NEVÜ ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında proje anlaşması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) proje ofisi çalışmaları kapsamında Eğitim Fakültesi Öğ.

Üyesi Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü ve NEVÜ Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğ. Üyesi Emine Zehra Turan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Doktor Orhan Koç'u ziyaret ederek üniversite adına bir takım temaslarda bulundu.


Engellilere ve yaşlılara yönelik hazırlanan iki proje hakkında Genel Müdür Uzman Doktor Orhan Koç'a bilgi veren Köprülü ve Turan, projeyi ilk etapta NEVÜ ev sahipliğinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile Kapadokya bölgesinde uygulamayı daha sonra da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılmasını planladıklarını belirttiler. Engellilere ve yaşlılara yönelik hazırlanan projelerin şimdiye kadar ortaya konulan diğer projelerden daha farklı olacağını belirten Orhan Koç ise, NEVÜ'ye bu konuda her türlü destekte bulunacaklarını ifade etti.


Köprülü ve Turan ziyaretleri sonunda Nevşehir Bakım Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkezinde engelli bireyler tarafından hazırlanmış olan ‘ebru tablosu' ile Rektörlük adına Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi plaketini Genel Müdür Orhan Koç'a, takdim ettiler.

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