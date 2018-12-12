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NEVÜ İle Kapadokya Üniversitesi arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' imzaladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Kapadokya Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı.


Her iki üniversitenin ‘Eğitim Programlarının' birbirine iki taraflı destek verilmesi ve işbirliği yapılması amacıyla ‘Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi Arasında ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü' imzalandı.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlük makamında, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar tarafından gerçekleştirilen imza töreninde NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu da hazır bulundu.


Protokol ile birlikte; Araştırma-Geliştirme projeleri, sosyal kültürel etkinlikler, öğretim elemanları tarafından yürütülecek akademik çalışmalar, üniversitelerin kütüphane ve dokümantasyon altyapılarının her iki kurumun öğlencileri ve öğretim elemanları tarafından kullanabilmesi işbirliklerinin yanı sıra ortak olarak düzenlenecek kongre, konferans, seminer, sempozyum, yaz okulu, yaygın eğitim gibi akademik ve bilimsel etkinlikler de her iki kurum tarafından desteklenecek.


‘Eğitimde İşbirliği Protokolü'nün yanı sıra imzalanan bir ‘Ek Protokol'de ise; Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2018-2019 yılında eğitim görmeye başlayan 60 öğrenci, 2019-2020 yılında eğitim görmeye başlayan 60 öğrenci olmak üzere toplam 120 öğrenciye Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından ‘Pedagojik Formasyon' eğitimi verilecek.

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