NEVÜ ile Luarasi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

NEVÜ uluslarasılaşma adına farklı ülke üniversiteleri arasında yürüttüğü ikili iş birliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin yürütmüş olduğu görüşmeler ve NEVÜ Uluslararası Ofisi'nin destekleriyle yapılan ikili görüşmeler neticesinde Arnavutluk'ta bulunan Luarasi Üniversitesi ile ‘Diş Hekimliği' alanında Erasmus+ anlaşması imzalandı. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, imzalanan Erasmus+ anlaşması ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin Erasmus+ öğrenci öğrenim görme hareketliliğinden faydalanacaklarını söyledi.

Aktekin; “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yükseköğretim kurumlarında uluslararasılaşmaya büyük önem veriyor. Biz de NEVÜ olarak uluslararasılaşma adına belirlediğimiz hedefler çerçevesinde farklı ülke üniversiteleriyle birçok alanda ikili anlaşma ve ortak çalışmalarda bulunarak, bilgi ve tecrübe paylaşımı konusuna büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede Arnavutluk'ta bulunan Luarasi Üniversitesi ile üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi arasında ‘Diş Hekimliği' alanında Erasmus+ anlaşması imzalandık. Yaptığımız ikili anlaşmayla üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz belirledikleri hedefler çerçevesinde mesleki kabiliyetlerini yurtdışı tecrübesiyle güçlendirebilecekler. Ayrıca söz konusu anlaşma bölümde görev yapan akademisyenlerimizin akademik tecrübelerini zenginleştirebilecekleri Erasmus+ ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanma imkanı tanımakta. Bu vesileyle Luarasi Üniversitesi ile imzaladığımız anlaşmanın tüm öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.