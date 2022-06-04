NEVÜ İzci Kulübü, ‘Kamp'üs Kültür etkinliği düzenledi

Kapadokya Kültürel Miras Festivali çerçevesinde ‘Kamp'üs Kültür etkinliği düzenledi.

NEVÜ İzci Kulübü, 1-3 Haziran tarihlerinde NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde düzenlenen 1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali çerçevesinde 20 kulüp üyesinin ve akademik danışmanlarının katılımıyla kamp ve tanıtım etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlik boyunca kamp alanına gelen ziyaretçilere izci kültürü ve disiplini, kamp düzeni, ateş yakma teknikleri, ilk yardım, doğada hayatta kalma teknikleri hakkında tanıtım yapıldı.

"Ateş Gecesi" olarak adlandırılan ve izcilerin eğlenceli zaman geçirdiği kampın son gecesinde düzenlenen törenle birlikte büyük bir ateş yakıldı. Yakılan ateş etrafında toplanan izciler ve ziyaretçiler hazırlanan skeçleri, birbirinden güzel oyunları ve yarışmaları sergileyerek doyasıya eğlendiler. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Köse, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler, kamp alanını ziyaret ederek ateş gecesine katıldı. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ İzci Kulübü'nün etkin bir şekilde yaptığı faaliyetlerden memnuniyet duyduğunu, doğa bilincinin ve izci kültürünün Üniversite bünyesinde devam etmesi için üniversite yönetimi olarak gereken desteği sağlayacaklarını dile getirerek, kulüp akademik danışmanlarına ve öğrencilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kulüp üyesi izciler tarafından hazırlanan ve ateş gecesinde ziyaretçilere sergilenen skeçte 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekildi. Kapadokya'nın simgesi olan Üç Güzeller Peri Bacaları'nı canlandıran izciler, doğaya bilinçsizce atılan çöplerin Üç Güzeller'i kirletmesini ve izciler tarafından temizlenerek eski güzelliğine kavuşmasını canlandırdılar.

NEVÜ İzci Kulübü'nün ateş gecesinde hazırladığı programda NEVÜ Halk Bilimi Kulübü Küycüler Müzik Topluluğu da katılımcılara mini bir konser verdi. Kamp ateşi başında hep beraber söylenen birbirinden güzel parçalara eşlik eden ziyaretçiler, keyifli zaman geçirdi.

NEVÜ İzci Kulübü öğrencileri, bugüne kadar düzenledikleri etkinliklere vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve üniversite yönetimine teşekkür etti.