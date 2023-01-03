NEVÜ İzci Kulübü “Kış Eğitim Kampı” düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İzci Kulübü tarafından, 23-25 Aralık 2022 tarihlerinde Nevşehir ili Ürgüp ilçesinde bulunan Damsa Barajı Piknik Alanı'nda “Kış Eğitim Kampı” etkinliği düzenlendi.

Dönem başından bu yana haftalık eğitim toplantıları düzenleyerek kulüp üyelerinin doğada yaşam, birlik olma, kendine yetebilme gibi konularda gelişmelerinin sahada uygulaması için düzenlenen etkinliğe kulübün Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Mehmet Fatih Tan, 6 lider izci ve 6 takım dahilinde 38 izci olmak üzere toplam 45 kişi katıldı.

İzci, Kış Şartlarına Hazır Olmalıdır

Kış eğitim kampında kulübün lider izcileri tarafından arazide belirli bölgelere bırakılan ve sürekli takibi yapılan izci takımları, belirtilen süre içerisinde kendi barınaklarını oluşturup doğada hayatta kalma için gerekli uygulamaları gerçekleştirdi. Kampın detayları hakkında bilgi verilmeyen izcilere, "İzci daima hazırdır!" parolasına göre habersiz bir şekilde tatbikatlar yaptırıldı.

İzcinin Eğlencesi Ateş Gecesi

"Ateş Gecesi" olarak adlandırılan ve izcilerin eğlencesi olan kampın son gecesi, tören ile yakılan büyük ateş etrafında toplanan izciler hazırladıkları skeçleri, oyunları ve yarışmaları sergilediler. Ateş Gecesi sonrası etkinliklerine devam ederek doyasıya eğlenen NEVÜ İzci Kulübü, Pazar günü kampını sonlandırdı.

NEVÜ İzci Kulübü öğrencileri, çalışmalarında vermiş oldukları desteklerinden dolayı NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve üniversite yönetimine de teşekkür etti.