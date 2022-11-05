NEVÜ İzci Kulübü öğrencileri AFAD eğitimine katıldı

Bünyesindeki kulüp üyeleri ile kurulan takımlar halinde faaliyet gösteren NEVÜ İzci Kulübü, haftalık toplantısında kulüp üyelerini bilinçlendirmek için 'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenledi. AFAD Nevşehir İl Müdürlüğünden toplantıya katılan yetkililer, ülkemizdeki doğal afetler ve AFAD'ın çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

‘Kulüp üyesi izciler AFAD gönüllüsü oldu'

NEVÜ İzci Kulübü ve AFAD iş birliği ile kulüp bünyesindeki lider izciler ve takım başları, Nevşehir İl AFAD Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimleri tamamlayarak 'AFAD Gönüllüsü' oldu. AFAD gönüllüleri verilen eğitimleri tamamladıktan sonra AFAD sistemine dahil olarak, kendi isteği doğrultusunda bireysel çıkarları gözetmeksizin afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında AFAD çalışmalarına destek vermekte. Başlangıç olarak kulüp lider izcileri ve takım başları için yapılan eğitimin, ilerleyen zamanlarda NEVÜ İzci Kulübünün tüm üyelerini kapsayacak şekilde olması planlanmakta.

AFAD Gönüllüsü olmak isteyenler https://gonullu.afad.gov.tr adresinden detaylı bilgi alabilirler.