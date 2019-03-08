NEVÜ kadın personel ve öğrencilerine ‘Kadınlar Günü'nde karanfil

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de bayan personel ve öğrencilerin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlanarak kendilerine karanfil takdim edildi.

‘Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin beraberinde Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Eğitim Uzmanı Öğr. Gör. Arzu Saldıray, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yasin Temel ile birlikte, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayasıyla üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan bayan akademik ve idari personeli ziyaret etti. Kendilerinin bu önemli günlerini kutlayan Karipcin ve beraberindekiler, günün anısına karanfil takdiminde bulundular. Ayrıca günün anısına üniversitede eğitim-öğretim gören bayan öğrencilerin de bu anlamlı günleri kutlanarak kendilerine karanfil takdim edildi.

Rektör Bağlı Kadınlar Gününü Kutladı

Programı nedeniyle şehir dışında bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır' sözüyle toplumun her kesiminde yer alan kadınların eşitliği konusunda saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bağlı, “Başta annelik görevi olmak üzere hayatımızın her kesiminde yer alan kadınlar toplumun vazgeçilmez en önemli değerleridir. Gerek sahip oldukları annelik duygusuyla, gerekse çalışma hayatlarıyla önemli görevler üstlenen kadınlar, Peygamber Efendimizin ‘Veda Hutbesi'nde de belirttiği gibi ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır' sözüyle bizlere emanet edilen bir kutsiyettir. Bu vesileyle başta kadınlarımız olmak üzere, toplumun her kesiminde var olan tüm canlılara uygulanan şiddetin son bulduğu bir dünya temennisiyle, aile, toplum ve ülke geleceği için önemli roller üstlenen kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlu olsun” dedi.