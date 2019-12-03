NEVÜ Kapadokya Teknopark ‘'Kendi DNA'mı Keşfediyorum'' atölyesinde çocukları ağırladı

2019-2020 eğitim-öğretim yılında çocuklara proje kültürünü aşılamak ve teorik eğitimin yanında oyuna dayalı pratik uygulamalar ile çocukların bilimi sevmelerini sağlamak amacıyla çeşitli atölye çalışmalarının tarihleri belli oldu. Bu kapsamda ilk olarak 8-12 yaş arasındaki 55 çocuğa 1 günlük “Kendi DNA'mı Keşfediyorum” atölye çalışması düzenlendi. Tüm gün süren atölye çalışmasında çocuklara, DNA hakkında teorik bilgilendirme yapıldıktan sonra DNA ile ilgili 3 farklı deney gerçekleştirildi. İlk deney aşamasında eğitmenler yardımıyla her çocuğun kendi DNA moleküllerini elde etmeleri sağlanırken, ikinci etkinlikte çocukların DNA modelinin sarmal yapısını anlamalarına yönelik ‘ORİGAMİ DNA' deneyi yapıldı. Deney sonunda her çocuk kendi katlanmış ‘ORİGAMİ DNA' modelini elde etti. Son olarak yapılan DNA Puzzle etkinliği ile çocuklar bütün gün öğrendikleri bilgiler ışığında molekülleri birleştirerek kendi DNA şifrelerini yazmayı başardı.

DNA ile ilgili soruların cevaplarını hem teorik hem de pratik olarak alan çocuklar, deney setlerini ve katılım sertifikalarını alarak günü mutlulukla bitirdiler.

12 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek bir sonraki etkinlik “Devremi Tasarlıyorum Atölyesi” olarak planlandı.