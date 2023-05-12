NEVÜ Kırşehir Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'nda

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), dördüncüsü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından koordine edilen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'na katıldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından, üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları' Kırşehir ile devam ediyor. KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tanıtım ve Tercih Fuarı'nın açılışı, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KAEÜ Rektör Yardımcıları, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğrenciler ve katılımcılar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin stantlarını ziyaret eden protokol üyeleri, stant görevlilerinden bilgi aldı.

NEVÜ Tanıtım ve Tercih Standına Yoğun İlgi

Alanında uzman personel ile fuarda yerini alan NEVÜ tanıtım standına üniversite adayı gençler ve alileri yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret eden üniversite adayı gençler ve ailelerine Nevşehir merkez yerleşke ile birlikte ilçelerdeki toplam 8 kampüste; 10 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 4 enstitü, 19 araştırma merkezi, 57 öğrenci kulübü ve 12 öğrenci topluluğu bulunan, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye'nin önde gelen fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, sosyal tesisleri ve barınma imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 26 Mayıs 2023 tarihine kadar sürecek olan Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarında, üniversite adayı gençler ve aileleriyle buluşmaya devam edecek: