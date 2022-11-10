NEVÜ Kozaklı MYO'da ‘El Ele Güvenli Geleceğe' konulu konferans

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine yönelik “El Ele Güvenli Geleceğe” konulu konferans verdi.
Konferansta, emniyet personelleri, terörün tanımı, örgütlerin eleman temin yöntemleri, bağımlılık yapan maddeler ve sağlıklı sosyal medya kullanımı konuları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Konferans, öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.