NEVÜ Küycüler müzik topluluğundan muhteşem konser

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Halk Bilimi Kulübü öğrencileri ve akademisyenlerden oluşan Küycüler Müzik Topluluğu tarafından ‘Heybedeki Türküler Konseri' adlı konser verildi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere; Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, NEVÜ Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Şükrü Velioğlu, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Halk Bilimi Kulübü Akademik Danışmanı ve Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Öger, “Türk Halk Bilim Kulübü, 2015 yılında kurulmuş bir kulüp olup, bu kulübü kurarken Türk Halk Bilimi Bölümü ile eş zamanlı bir takım etkinlikleri gerçekleştirmek istedik. 200 civarında üyesi olan kulübümüz her geçen yıl farklı etkinliklere imza atmakta. Bu yıl kulübümüzün içerisinde; Küycüler Müzik Topluluğu, Halk Tiyatrosu Topluluğu, Karagöz Topluluğu, Müzecilik Topluluğu ve Mübadele Dansları Topluluğu oluşturarak öğrencilerimizi daha etkin ve iyi bir şekilde geleceğe hazırlamayı planladık. Bugün de Küycüler Müzik Topluluğu olarak seslendireceğimiz birbirinden değerli eserlerle sizleri bir yolculuğa çıkaracağız. Teşriflerinizden dolayı hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak keyifli dakikalar geçirmenizi diliyor, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra sahne alan ‘Küycüler Müzik Topluluğu'; Güzel Türkistan, Kerimoğlu Zeybeği, Çiğdem Der ki, Uzun İnce Bir Yoldayım, Halil İbrahim, Dam Başında Sarı Çiçek, Taşa Çaldım Ayvam ile Narımı, Yazın Yağar Kar Başıma, Neredesin Sen, Ah Yalan Dünyada, Gesi Bağları, Kerkük Zindanı, Dam Başında Oturur, Ayrıldım Güler miyim? ve Türkiyem parçalarını seslendirdi.

Seslendirilen birbirinden güzel parçalara eşlik ederek keyifli dakikalar yaşayan katılımcılar, göstermiş oldukları başarılı performanslarından dolayı müzik topluluğunu ayakta alkışladı. Konser sonunda Halk Bilimi Kulübü Akademik Danışmanı ve Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Öger, topluluk adına koro şefi Onur Yiğit'e plaket takdiminde bulundu.