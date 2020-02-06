NEVÜ Matematik Bölümünden “Matematik Koridoru"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından Nevşehir Belediyesi'nin desteği ile tarihin ünlü matematikçilerinin portrelerinin ve biyografilerinin yer aldığı "Matematik Koridoru" oluşturuldu.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesinde oluşturulan “Matematik Koridoru”; Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Abdullah Şengül, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necdet Batır, bölüm hocaları ve öğrencilerinin katılımlarıyla açıldı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, tarihe ışık tutan ünlü matematik dehalarının fotoğraflarının ve biyografilerinin yer aldığı salonların kazandırılmasına desteklerinden dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile emeği geçen hocalara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı ise, Belediye her zaman üniversitenin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Abdullah Şengül de oluşturulan Matematik Koridorunun Fakülteye kazandırılmasından dolayı Rektör Bağlı ve Belediye Başkanı Arı'ya teşekkürlerini sundu.

Rektör Bağlı ve Belediye Başkanı Arı daha sonra katılımcılar ile birlikte; El-Harezmi, Ömer Hayyam, Ali Kuşçu, El-Birûnî, Cahit Arf, Kerim Erim, Salih Zeki, Hüseyin Tevfik, Uluğ Bey, Feza Gürsey, Tosun Terzioğlu, Masatoshi Gündüz Ikeda, Thales, Pisagor, Öklid, Arşimet, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Daniel Bernoulli, Leonhard Euler, Jean le Rond d'Alembert, Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon Laplace, Adrien-Marie Legendre, Carl Friedrich Gauss, Augustin Louis Cauchy, August Ferdinand Möbius, Niels Henrik Abel, Evariste Galois, Karl Weierstrass, Arthur Cayley, George Friedrich Bernhard Riemanın, Georg Cantor, David Hilbert, Hengi Leon Lebesgue, Hypatia ve Srinivasa Aiyangar Ramanujuan'ın fotoğraf ve biyografilerinin yer aldığı koridorun açılışını gerçekleştirerek, burada yer alan ünlü matematik dehaları hakkında hazırlayan hocalardan bilgi aldılar.