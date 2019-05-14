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NEVÜ Meslek Yüksekokulundan 17.Geleneksel Grafik Tasarım Sergisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Nevşehir Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin tasarımlarının yer aldığı ‘Geleneksel Grafik Tasarım Sergisi’nin 17’ncisi açıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Nevşehir Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin tasarımlarının yer aldığı ‘Geleneksel Grafik Tasarım Sergisi'nin 17'ncisi açıldı.


NEVÜ MYO Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışına; Nevşehir MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Neşe Acar, Gülşehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Tanç, Avanos MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Betül Aytepe Serinsu, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kekillioğlu, Nevşehir MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Burhanettin Duran ve Öğr. Gör. Mehmet Ali Parlak, Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Pınar Güngür, bölüm hocaları Öğr. Gör. Bülent Bilgin, Öğr. Gör. Gülşah Bilgin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan Nevşehir MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Neşe Acar, öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyunca elde ettikleri birikimlerini becerileriyle birleştirerek ortaya çıkardıkları başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti. Acar ayrıca, sergide çalışmaları bulunan öğrencilere ve kendilerini yetiştiren hocalara da teşekkür etti. Acar'ın konuşmalarının ardından serginin açılışı katılımcılar ile birlikte gerçekleştirilerek, sergide yer alan tasarım çalışmaları gezildi. Öğrencilerin ayrıca eserleri hakkında bilgi verdikleri sergi sonunda katılım belgesi takdim töreni yapıldı.


MYO 1. sınıf öğrencilerinin; noktalama portre, 2 boyutlu çalışmalar, mandala, guaj boya çalışmaları, desen çizimleri, tuval çalışmaları, yağlı boya çalışmaları, doğa çekimleri ile 2. sınıf öğrencilerinin; kitap kapak tasarımı, ambalaj tasarımları, afiş tasarımları, katalog tasarımları, manipülasyonu afiş çalışmaları, stüdyo çekimleri, make up çekimleri, dergi tasarımları, ağaç dekoru, takvim ve kabaktan gece lambası çalışmalarının yer aldığı sergi, 17 Mayıs 2019 tarihine kadar MYO'da açık kalacak.

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