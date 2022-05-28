NEVÜ NEVEMM “Duygusal Zeka” konulu webinar düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) tarafından ‘Eğitici Farkındalık Eğitimleri' çerçevesinde 'Duygusal Zeka' konulu webinar düzenlendi.

NEVEMM tarafından hazırlanan ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samancı'nın eğitici olarak katıldığı 'Duygusal Zekâ' konulu webinara NEVÜ akademik personeli ile öğrenciler katıldı. Arş. Gör. Ersoy Çarkıt'ın moderatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen webinarda Prof. Dr. Osman Samancı, duyguların insan yaşamındaki öneminden söz ederek duygusal zekâ ve akademik zekânın farkına değindi. Duygusal zekânın boyutlarını açıklayan Prof. Dr. Samancı, duygusal zekânın yaşamın birçok alanındaki başarı için temel teşkil ettiğini örneklerle anlattı. Duyguların, düşünce ve davranışlarla ilişkisine değinen Prof. Dr. Samancı, eğitimcilerin davranışların ardındaki duygu ve düşüncelere de odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Katılımcıların kendi duygusal zekâ düzeylerini bireysel olarak değerlendirmeleri için kısa bir uygulama yapan Prof. Dr. Samancı katılımcıların farkındalığını artırmayı hedefledi. Etkileşimli olarak devam eden webinar, Prof. Dr. Osman Samancı'nın soruları cevaplaması ve kapanış konuşması ile sonlandırıldı.

Prof. Dr. Osman Samancı

Prof. Dr. Osman Samancı, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğretim üyesidir. Temel Eğitim bölüm başkanlığı ve eğitim fakültesi dekan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Osman Samancı'nın 'Okul ve Hayat Başarısında Ailenin Rolü', 'Mutlu Aile Başarılı Çocuk' ve 'Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim' adlı 3 kitabı yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış bir çok makalesi bulunan Prof. Dr. Osman Samancı, 'Aile Eğitimi', 'Öğretmen Eğitimi', 'Duygusal Zeka', 'Yaşam Boyu Öğrenme' ve 'Eğitim Liderliği' gibi konularda bir çok ilde öğretmen, yönetici ve anne babalara yönelik seminerler vermektedir.