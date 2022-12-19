NEVÜ öğrencileri “Antalya Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Fuar'ında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencilerine yönelik, Antalya Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Fuar'ına teknik gezi düzenledi.

NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. M. Suat Birecikligil koordinesinde Antalya Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi'nde Elka Fuar tarafından düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Fuarı'na teknik gezi düzenlendi. Gezide tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği, sağlık, gıda ve kozmetik olarak değerlendirilmesi sürecinde Türkiye'de ayrıca da dünyadaki önemi hakkında bilgiler edinildi. Ayrıca fuar çerçevesinde düzenlenen seminerlere katılan öğrenciler, fuar yönetimi ile fuar katılımcılarının bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi hakkında görüşmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen teknik geziden dolayı Öğr. Gör. M. Suat Birecikligil ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç, Pazarlama Müdürü Suna Batur Öztürk, Avanos İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Sayın ile fuar katılımcıları karşılıklı memnuniyetleri ve teşekkürlerini iletti.