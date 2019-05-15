NEVÜ öğrencileri Çanakkale Destanını işaret diliyle canlandırdılar

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolasıyla ‘Duymayan Kalmasın' adı altında bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte görev alan NEVÜ öğrencileri, ‘Çanakkale Destanı' başta olmak üzere etkinlik boyunca kullandıkları işaret diliyle farkındalık oluşturdu.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın eşleri Sevda Bağlı, Acıgöl Kaymakamı İsmail Erdoğan, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici, Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş, sivil toplum kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve öğrencilerin işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici yaptı. Leblebici, “Üniversitemiz bünyesinde 2009 yılının Ekim ayında kurulan Engelsiz Üniversite Birimimizde amacımız, tüm özel gereksinimli bireylere eğitsel, sosyal ve kültürel alanda destek olmak, gerek üniversitede gerekse dışarıda özel gereksinimli bireylere karşı var olan önyargıları yıkarak toplumsal duyarlılıkları ve akademik nitelikli bilinci arttırmaktır. Çünkü engelsiz bir üniversite, toplumdaki farkındalığı artırır. Farklı olanları içerebilen toplum, uygar bir toplumdur. Özel gereksinimli bireylerin sorunları, hiç kuşkusuz küresel bir insan hakları sorunudur ve özel gereksinimle ilgili en önemli nokta toplunda farkındalığın yaratılması ve anlaşılma gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimimiz, desteğe ihtiyacı olan bireylere hizmet veren ve özel gereksinimle ilgili farkındalık geliştiren bir birimdir. Bu nedenle birimimizden desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz ve üniversite yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Acıgöl Kaymakamı İsmail Erdoğan ise, NEVÜ Gökkuşağı ekibini köy okulları ve çocuklar için yürüttükleri güzel çalışmalarından dolayı tebrik etti.

‘Çanakkale Destanı'nı İşaret Diliyle Canlandırdılar

Etkinlik kapsamında sahne alan NEVÜ öğrencileri, Çanakkale destanını işaret dili eşliğinde canlandırarak, katılımcılara duygusal anlar yaşattılar. Öğrencilerin gerek göstermiş oldukları başarılı oyunculuk performansları, gerekse Çanakkale destanın milli ve manevi değerlerini işaret diliyle aktarmaları katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Çanakkale Türkülerini İşaret Diliyle Seslendirdiler

Nevşehir Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Elçin Öztürk'ün koro şefliğinde sahne alan öğrenciler, işaret dili eşliğinde birbirinden değerli Çanakkale Türkilerini seslendirdiler.

Etkinlik NEVÜ Gökkuşağı Projesi ekibinin zeybek gösterisinin ardından etkinliğinin düzenlenmesinde emeği bulunanlar ile Gökkuşağı Proje Ekibine teşekkür belgelerinin takdimiyle son buldu.