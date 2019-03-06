NEVÜ öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, üniversite tarafından ‘Yeşil üniversite' sloganıyla yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 100 fidanı toprakla buluşturdu.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm öğrencileri, çevre duyarlılığını arttırmak ve üniversitenin yeşil alanlarının çoğalması amacıyla fakülte binası çevresine fidan dikti. Etkinlikte yer alan Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şenay Güngör, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uysal, Dr. Öğr. Üyesi Ali İmamoğlu, Öğr. Gör. Fatih Adıgüzel ve Arş. Gör. Hasan İçen de birer fidan dikerek bu fidanların bakımı üstlendiler. Yapılan dikim ile birlikte her fidanın bir öğrenci tarafından sahiplenildiğini belirten Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şenay Güngör, bu sayede fidanların bakımını üstlenen öğrencilerde sorumluluk ve çevre duyarlılığını arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Coğrafya Bölümü tarafından ‘Fidanlar Toprakla Buluşuyor' sloganıyla başlatılan fidan dikimlerinin önümüzdeki dönemlerde devam edeceği belirtildi.