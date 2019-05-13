NEVÜ öğrencileri kendi deney setlerini kendileri üretiyor

NEVÜ Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Muhammet Ali User'in yürütmüş olduğu Sistem Analizi ve Tasarımı dersi kapsamında bölüm derslerinin uygulama kısmında kullanılmak üzere deney seti tasarımı ve üretimini kendileri yapıyor. Böylelikle iki yıl boyunca gördükleri derslerden deney seti tasarımı ve üretimi süreçlerine dair aldıkları teorik bilgileri uygulama imkanı da bulunan öğrenciler, deney setinin tasarım ve üretiminin yanında deney seti ile ilgili deney föylerini de kendileri hazırlıyorlar.

Öğr. Gör. Muhammet Ali User, “Yapılan çalışma kapsamında üretilen deney setimiz piyasada bulunan emsallerine göre 10 kat daha düşük maliyetli. Deney setleri, Yüksekokul bünyesinde verilen Elektronik (Analog Elektronik), Biyomedikal Enstrümandaysan, Fizyolojik Sinyal İzleyiciler dersleri ile Sayısal Elektronik dersindeki çeşitli konular için de kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Özellikleri sayesinde çok kullanışlı ve portatif olan deney seti, derslerin uygulamalı olarak daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı gibi portatif olarak tasarlandığı için öğrencilerimiz derslerin uygulama saatleri dışında ev veya yurtlarında laboratuvardan bağımsız şekilde ders çalışırken kullanılabilecek halde üretilmiştir” dedi.

Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek ise, deney seti üretimi çalışmalarının diğer dersler için de üretilmesi planlanan deney setleri için bir alt yapı ve tecrübe birikimi sağladığını ve ileriki zamanlarda başka deney setleri üretimi için de çalışmaların devam ettiğini ifade etti.