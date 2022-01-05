NEVÜ Öğrencileri ‘Ölüler Konuşmak İsterler' Adlı Tiyatro Oyununu Sahneledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri ‘Tiyatro ve Drama Uygulamaları' dersi kapsamında, Yazar Melih Cevdet Anday'a ait ‘Ölüler Konuşmak İsterler' adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri ‘Tiyatro ve Drama Uygulamaları' dersi kapsamında ve Doç. Dr. Hakan Yalap danışmanlığında ‘Ölüler Konuşmak İsterler' adlı tiyatro oyununu, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda tiyatro severlerle buluşturdu. Yönetmenliğini Muhammed Alperen Erdal'ın, sahne amirliğini İmre Yılmaz'ın, saç-makyaj ve kostümde Emine Turhan, Merve Manku ve Selda Karabulut'un, dekorunu Dilek Özyolcu ve Büşra Kızıltepe'nin, rejisini Mücahid Saçmalı, Büşra Arslan ve Meltem Yorulmaz'ın yaptığı ve sahnede Emre Dikici, Elif Keleş, Hatice Açıkgöz, Ömer Atakan Gül, Ahmet Hakan Öğden, Mehmet Kırkıl, Mesude Ay ve Çilem Batur'un oynamış olduğu tiyatro oyunu, kendilerini seyretmeye gelen üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından ayakta alkışlandı.

Doç. Dr. Hakan Yalap ‘Tiyatro ve Drama Uygulamaları' dersi kapsamında sergilenen tiyatro gösteriminin, 5 Ocak 2022 tarihinde saat: 20:00'de ‘Düğün' ve 06 Ocak 2022 tarihinde saat: 19:00'da da tek perde olarak oynanacak olan ‘Meraki' adlı tiyatro oyunlarıyla devam edeceğini söyledi.