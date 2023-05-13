NEVÜ Öğrencileri ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası'ndan şampiyonlukla döndü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası'ndan şampiyonlukla döndü.

TÜSF tarafından Kastamonu ev sahipliğinde beş gün süren ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 62 takım, 107 erkek sporcu ve 37 kadın sporcu olmak üzere toplamda 144 sporcu mücadele etti. Müsabakalara NEVÜ'yü temsilen katılan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Milli Sporcu Yağmur Baba 48 kg.'da ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonu, Selin Sudenaz Dalbudak ise 52 kg. ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonasında 2. oldu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversiteyi ve şehri temsilen ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon ve 2'nci olan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.