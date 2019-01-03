NEVÜ öğrencileri Yemen'deki drama kayıtsız kalmadı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, Yemen'deki insanlık dramına duyarsız ve sessiz kalmamak için yardım kermesi düzenlendi.

NEVÜ Benötesi Kadın Kulübü tarafından NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde 'Yemen Ölüyor - Yemen'e Destek' sloganıyla kendi elleriyle yaptıkları pasta, börek, tatlı, kek, yaprak sarması, mantı, nohut yemeği gibi yiyeceklerden oluşan stant açıldı. Üniversite personeli ve öğrenciler de bu anlamlı yardım kampanyasına duyarsız kalmayıp stantta yer alan yiyeceklerden satın alarak katkıda bulundu.

Yemen'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamak için bir araya geldiklerini belirten NEVÜ İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi ve Benötüsü Kulüp Başkanı Kübra Bilgin, Yemen'de yaşanan bu insanlık dramına duyarsız kalınmaması gerektiğini söyledi. Bilgin, “Şu anda gerçekten de Yemen'de kardeşlerimiz çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bizler de oradaki Müslüman kardeşlerimizin destek olmak için bir araya gelerek, evlerimizde yaptığımız yiyecekleri satışa çıkardık. Yemenli kardeşlerimiz için düzenlemiş olduğumuz yardım kampanyasına desteklerinden dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve yönetimi olmak üzere, destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.