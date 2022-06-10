NEVÜ Öğrencilerinden ‘Mutlu Çocuk Festivali'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tarafından ‘Mutlu Çocuklar Öğrenir' sloganıyla 'Mutlu Çocuk Festivali' düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen festivalin açılışına; NEVÜ Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Saltık, SHMYO Müdürü Dr. Kamuran Özdil, Müdür Yardımcısı Dr. Ayşe İspirli Turan, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayşen Tükel, NEVÜ Kadın-Mehmet Dirikoç Anaokulu Müdürü Mustafa Kemal Metin, etkinliği düzenleyen Öğr. Gör. Fatma Çakır Aksungur, Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, başarılı birer öğrenci ve birey olmak için derslerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmanın önemine değindi. Rektör Aktekin, "Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin ortaya koymuş oldukları güzel ve başarılı çalışmaları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bugün ise başarılı eğitimlerinizin ve kendinizi geliştirmenizin birer meyvesi olan özgün çalışmalarınızın yer aldığı bu anlamlı etkinlik için bir araya geldik. Çocuk Gelişimi Eğitimi çerçevesinde düzenlediğiniz bu güzel etkinliğinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Eğitimleri devam eden öğrencilerimize derslerinde, mezun olan öğrencilerimize ise mezuniyet sonrası yaşamlarının her alanında nice başarılar diliyorum” diye konuştu.

Çocuk Gelişimi programı 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin; fen ve doğa, geri dönüşüm, mevsimler, uzay, hayvanlar, dünden bugüne dinozorlar, buzullarda yaşam, akıl oyunları temalı öğrenme merkezlerinin yer aldığı serginin açılışını katılımcılar ile birlikte gerçekleştiren Rektör Aktekin, sergideki eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Daha sonra Çocuk Gelişimi 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu Drama, Müzikli Dramatizasyon, Ritim Çalışmaları, Kukla Gösterileri, Hikâye ve Masal Anlatımı, Çocuk Şarkıları eşliğinde etkinlik devam etti.

Mutlu Çocuk Festivali 10 Haziran tarihine kadar NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda devam edecek. Drama Atölyesi ise 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 10.00-13.00 saatleri arasında Nevşehir'in Acıgöl İlçesi Karapınar İlkokulunda 'Mutlu Çocuklar Festivali' çerçevesinde gösterimde olacak.