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NEVÜ öğrencilerine Nevşehir Belediyesinden sıcak süt ve poğaça ikramı

Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine sıcak süt ve poğaça ikramında bulundu.


Sabahın erken saatlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi girişinde hazırlıklarını tamamlayan belediye personeli, yarıyıl final sınavına girecek olan öğrencilere sınav saati öncesi ikram çeşmesinden sıcak süt ve yanında da poğaça ikramında bulundular. Nevşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirten NEVÜ öğrencileri, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e iyi dileklerini sunarak kendilerine teşekkür etti.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen de yarıyıl final sınavına girecek olan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

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