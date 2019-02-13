NEVÜ öğrencilerine yönelik İŞKUR İrtibat noktası ve eğitim programı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında üniversite öğrencilerine yönelik ‘İŞKUR İrtibat Noktası' açma ve ‘İşbaşı Eğitim Programı ile Girişimcilik Eğitim Programı' protokolü imzalandı.

NEVÜ Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Arif Sıddık Barata tarafından gerçekleştirilen protokol imza töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdulkadir Binici, Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Metin Duyar, NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra Turan hazır bulundu.

Törende yaptığı konuşmada imzalanan protokolün önemine değinen Rektör Bağlı, “Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz arasında imzaladığımız protokol çerçevesinde üniversitemiz Merkez Kütüphanesi içerisinde bulunan Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde İŞKUR İrtibat Bürosu hizmet verecek. Böylelikle üniversitemiz Meslek Yüksekokulları başta olmak üzere değişik bölümlerde eğitim-öğretimlerini devam ettiren öğrencilerimize eğitim, staj ve iş bulma konularında bu büroda görevlendirilecek İş ve Meslek Danışmanı arkadaşlarımız yardımcı olacak. Böylelikle bulunduğumuz şehir başta olmak üzere ülkemizin her alanında gelişip büyümesine büyük katma değer sağlamış olacağız” dedi.

Öğrencilerin mesleki olarak geleceğine yön verecek bu çalışma ile iş sektörünün kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlanacağını belirten İŞKUR İl Müdürü Barata ise, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol ile birlikte üniversite bünyesinde ‘İŞKUR İrtibat Noktası' oluşturulacak. Burada görevlendirilecek İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla da öğrencilerimize işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak. Ayrıca, öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine, kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı ve Girişimcilik Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkân sağlanacak” diye konuştu.

Rektör Bağlı ve İŞKUR İl Müdürü Barata daha sonra protokolü birlikte imzalayarak hayırlı olması temennisinde bulundular. İmza töreninden sonra İŞKUR Müdürü Barata, NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra Turan eşliğinde Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulacak olan İŞKUR İrtibat Bürosunu gezerek bilgi aldı.