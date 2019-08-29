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NEVÜ Rektör Bağlı'dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Prof.

Dr. Mazhar Bağlı ‘30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Rektör Bağlı mesajında şunları kaydetti; "Bir milletin hürriyeti ve istiklali uğruna haklı zaferler kazanması onur ve gurur vesilesidir. Bu zafer; emperyalist hevesler ve gizli planlarla vatanı işgal girişiminde bulunanlara karşı kazanıldığında ise ayrıca anlamlıdır. ‘Ezelden beridir hür yaşamış' olan Büyük Türk Milleti; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde işgalci düşmanlara karşı 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesini topyekun kazanarak tarihi bir zafer elde etmiştir. Tarihe altın harflerle kazınan bu destansı zaferin ardından geçen süreçte güçlü bir medeniyet tasavvuru ve elde ettiği toplumsal başarılarla Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini alarak; bugün ‘Muasır Medeniyetler'in inşasına etkin bir katkı sunma konumundadır. Bu düşüncelerle; Şanlı Bayrağımız altında hür ve bağımsız yaşamamız için canları pahasına mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın ‘30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü en iyi dileklerimle kutluyorum."

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