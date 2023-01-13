NEVÜ Rektörü Aktekin, Mediko Sosyal Sağlık Merkezindeki Çalışmaları İnceledi

Dr. Semih Aktekin; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Mediko Sosyal Sağlık Merkezinde incelemelerde bulundu.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde üniversite personeli ve öğrencilere hizmet veren sağlık birimlerini ziyaret eden Rektör Aktekin, birim yetkililerinden bilgi aldı. NEVÜ sağlık birimlerinin personel ve öğrencilere sunmuş olduğu hizmet standartları ile çalışma koşullarını denetleyerek Mediko Sosyal Sağlık Merkezi çalışmaları hakkında Poliklinik Doktoru Aynur Sunar Bayram ve Psikolojik Danışma Birimi Psikoloğu Enes Yıldırım'dan bilgi alan Rektör Aktekin, birimlerden hizmet alan personel ve öğrenciler ile de bir süre görüştü. NEVÜ öğrencileri ve personeli için sağlık hizmetlerinin belli standartlarda ve kolay erişilebilir olmasına büyük önem verdiklerini belirten Rektör Aktekin, NEVÜ Mediko Sosyal Sağlık Merkezinde 1 doktor, 4 hemşire, 1 psikolog, 1 diyetisyenden oluşan sağlık ekibiyle hizmet verildiğini ifade etti. NEVÜ öğrencileri, personeli ve personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hafta içi her gün 08.30 - 12.00, 13.00 - 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak sağlık merkezinin sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabildiğini, Mediko Sosyal Sağlık Merkezi bünyesinde sağlık hizmetlerinin randevusuz, psikolojik danışmanlık ve diyetisyenlik hizmetlerinin ise randevu sistemi ile sunulduğunu belirten Rektör Aktekin; “Mediko Sosyal Sağlık Merkezi öğrencilerin ve personelin her türlü sağlık sorununda ilk başvuracakları birimimizdir. Birinci basamak poliklinik hizmeti veren sağlık merkezimiz enjeksiyon, pansuman, tansiyon takibi gibi hemşirelik hizmetlerini sunmaktadır. Sağlık merkezimize başvuran öğrencilerimizin ve personelimizin muayeneleri yapılmakta, reçeteleri düzenlenmektedir. NEVÜ personeli ve öğrencilerine hizmet veren sağlık birimlerimiz kronik hastalıkların takibini de yapabilmektedirler. Ayrıca Psikolojik Danışma Birimimiz, öğrencilerimize karşılaştıkları psikolojik sorunlar karşısında birlikte çözüm yolu arama noktasında destek olmaktadır” diye konuştu.