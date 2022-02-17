NEVÜ Rektörü Aktekin'den Kızılay'a Ziyaret

Dr. Semih Aktekin, Türk Kızılay'ı Nevşehir Şubesini ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i Türk Kızılay'ı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve yönetimi karşıladı. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Aktekin'e teşekkür eden Şube Başkanı Civelek, Kızılay Nevşehir Şubesi ve Genç Kızılay Gönüllüleri olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Rektör Aktekin'e bilgi verdi. İnsani yardım kuruluşları arasında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başta doğal afetler olmak üzere çeşitli nedenlerle gerçekleştirdiği yardım ve hizmetleriyle Türk Kızılay'ının önemli bir yere sahip olduğuna değinen Rektör Aktekin, tüm millet olarak bununla gururlandıklarını ve her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Rektör Aktekin ayrıca başta sınav dönemleri olmak üzere her daim çeşitli ikramlarıyla ve üniversite içerisinde açılan Kızılay Butik Şubesi aracıyla üniversitede eğitim gören öğrencilere vermiş oldukları destek ve yardımlarından dolayı da Başkan Civelek ve emeği geçenlere teşekkür etti.