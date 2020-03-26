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NEVÜ Rektörü Bağlı görevden alındı

Yüksek Öğretim Kurul (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı görevden alındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Mart 2017 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mazhar Bağlı YÖK tarafından görevden alındı. Rektör Bağlı yaptığı yazılı açıklamada, “15 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile atanmış olduğum Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevimden Yüksek Öğretim Kurulu'nun almış olduğu karar ile 26 Mart 2020 tarihi itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında görev yaptığım başka Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki çalışma arkadaşlarıma, sevgili öğrencilerime ve kıymetli Nevşehir halkına şükranlarımı sunar teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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