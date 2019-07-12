NEVÜ Rektörü Bağlı'dan 15 Temmuz mesajı

Dr. Mazhar Bağlı 15 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı 15 Temmuz mesajında şu ifadelere yer verdi;

“15 Temmuz 2016 gecesi Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması emrindeki bir cunta marifetiyle devletimizin yönetim şekli ve anayasal düzeni değiştirmek amacıyla kanlı ve alçakça bir darbe ve işgal girişiminde bulundu. Milletimizin yiğit evlatları, vatandaşlarımız, milletine bağlı asker ve polislerimiz dünyada eşine az rastlanır bir kahramanlık göstererek vatanına, demokrasisine sahip çıktı ve hainleri bozguna uğrattı. Bizler bu halk destanının 3. yıl dönümünde o ruhu adeta yeniden yaşıyoruz. 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin aziz hatıralarını, şanlı gazilerimize olan minnet borcumuzu ve bu elim gecenin vahametini toplumsal hafızamızda yaşatmayı asli vazifemiz olarak görüyoruz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, Millet İradesinin tarihimizdeki en mühim dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferinin önemini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarma yükümlüğünü hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu vesileyle tarihe altın harflerle kazınan bu demokrasi destanını yazan, vatanımızı bizlere yeniden hediye eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahramanlıklarını ömür boyu bedenlerinde ve zihinlerinde şerefle taşıyacak olan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”