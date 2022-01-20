NEVÜ Rektörü Ergezen'i Ziyaret Etti

Dr. Semih Aktekin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen'i ziyaret etti. Ziyarette iki kurumun ortak yürütebileceği çalışmalar ele alındı.

Başkan Ergezen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülke genelinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunup, NEVÜ ile TBESF arasında mevcut ve yapılabilecek iş birliği projelerini hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin yürüttüğü çeşitli çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, engelli bireylerin gerek spor gerekse diğer alanlarda önemli başarılar gösterdiklerini vurgulayarak “Engelsiz Üniversite” adına yürüttükleri projeler neticesinde NEVÜ'nün Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Eğitimde Erişilebilirlik”, “Mekanda Erişilebilirlik” ve “Sosyo -Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” kategorilerinde Yeşil, Turuncu ve Mavi Bayrak ödüllerine layık görüldüğünü, “NEVÜ Engelsiz Üniversite Birimi” marifeti ile engelli bireylere yönelik çalışmaların artarak sürdüğünü kaydetti.

TBESF ile her alanda iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten Rektör Aktekin, Başkan Ergezen'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.