NEVÜ Rektörün'den, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine ziyaret

Dr. Semih Aktekin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in üniversiteyi ziyaretlerinde makamında ağırlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. İZÜ kampüsünü ziyaret ederek akademik ve idari birimleri yerinde inceleyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'e üniversite hakkında bilgi veren İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile yürütülebilecek her türlü ortak proje ve çalışmalara hazır olduklarını ifade etti. Kapadokya'nın peri bacalarını andıran özgün mimari tasarımı, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye'nin önde gelen fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, Nevşehir merkezde 1 ilçelerde 7 olmak üzere 8 kampüsünde 10 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 4 enstitü, 19 araştırma merkezi, 57 öğrenci kulübü ve 12 öğrenci topluluğu ile tercih edilme oranları oldukça yüksek bir üniversite olduklarını ifade ederek İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'a NEVÜ hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin kendilerini NEVÜ'ye davet etti.

Rektör Aktekin ve Rektör Acar, daha sonra iki üniversite arasında yürütülebilecek iş birliği imkanları üzerine bir süre görüştü.