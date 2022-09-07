NEVÜ Resim bölümünde Özel Yetenek Sınavı başladı

Aktekin, sınava giren öğrencilere başarılar diledi.

NEVÜ Spor Merkezi'nde başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınav alanını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, sınav komisyonundan bilgi aldı. Daha sonra sınava girecek aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek kendilerinin heyecanını paylaşan Rektör Aktekin, NEVÜ'yü tercih etmelerinden dolayı kendilerine ayrıca teşekkür etti.

Özel Yetenekle 50 Öğrenci NEVÜ'lü Olacak

NEVÜ GSF Resim Bölümü, bugün başlayan özel yetenek sınavı sonuçlarına göre Resim Ana Sanat Dalı normal öğretime 50 öğrenci alacak. Başvuru ve ön kayıtları 22-31 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak alınan aday öğrenciler, bugün ise ‘Canlı Modelleme Çizimi' ile ‘İmgesel Çizim' olarak iki aşamada düzenlenen sınava girdi. 12-13 Eylül 2022 tarihlerinde sınavda başarılı olan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptıracak olup, yedek adayların boş kalan kontenjan için kayıtları ise 14-16 Eylül 2022 tarihlerinde kabul edilecek.