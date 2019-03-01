NEVÜ, Şanlıurfa '10. Kariyer Günleri Fuarı'na katıldı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliğinin katkılarıyla düzenlenen, Türkiye ve KKTC'den 40 üniversitenin stant açarak katıldığı '10. Kariyer Günleri Fuarı' başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından açılan stantta öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan NEVÜ stant görevlileri, okullardaki bölümler, kampüs koşulları, sosyal ve kültürel faaliyetler ile diğer imkânlar konusunda lise öğrencilerine bilgiler vererek, onların sorularını cevaplandırıp tanıtım malzemeleri dağıttılar.

Fuarda konuşma yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, öğrencilerin gelecekteki meslekleri hakkında bilgi sahibi olmasının önemli olduğu söyledi. Bu tür etkinliklerle öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanacağını belirten Rektör Çelik; “Biz üniversite olarak diğer kurumlarla birlikte ciddi programlar tertip ediyoruz. Öğrencilerin yararına her türlü faaliyete açığız. Bu güzel programın hazırlanmasında katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Misafir üniversitelere de Şanlı şehrimize hoş geldiniz diyorum ve bu fuar programının başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Şanlıurfa'da 800 bin civarında çok ciddi bir öğrenci potansiyeli olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan; “Bu öğrencilerimizin Türkiye genelindeki üniversiteleri tanıması, onlar hakkında bilgi sahibi olması biraz zor, imkanlar el vermeyebiliyor. Ama her yıl Belediyemiz, Üniversitemiz ve Valiliğimiz ile bu etkinliği birlikte yaparak üniversiteleri öğrencilerimizin yanı başına, Şanlıurfa'mıza davet ediyoruz. Öğrencilerimizin bizzat üniversiteleri tanıması, üniversiteler ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Valiliğimize, Belediyemize Sayın Rektörümüze, müdürlüğümüz çalışanlarına ve bizi desteklediği için tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fuarın açılış programına katılan Protokol heyeti konuşmaların ardından üniversite stantlarını gezerek görevlilerden bilgi aldı.